Schrecksekunde für die Bewohner eines Einfamilienhauses im Blausteiner Ortsteil Weidach: In ihrer Garage war am Montagmittag (12.06.2023) ein Feuer ausgebrochen. Nach Polizeiangaben wurde der Brand um 11.08 Uhr gemeldet. „Um 12.12 wurde dann ,Feuer aus‘ verkündet“, berichtete ein Sprecher der Polizei-Leitstelle in Ulm. Die Bewohner hätten sich in Sicherheit bringen können.

Suche nach der Brandursache startet

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte das Feuer in der Garage gewütet. „Das Haupt-Wohnhaus wurde nur leicht in Mitleidenschaft gezogen.“ Die Feuerwehr habe verhindern können, dass der Brand übergreife, die Garage sei aber vollständig ausgebrannt. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Nach dem Abschluss der Löscharbeiten geht nun die Suche nach der Brandursache los. Wegen Einsturzgefahr konnte die Garage allerdings bislang noch nicht betreten werden.