Wenn bei Feuerwehr und Polizei in einer Alarmmeldung von einem Feuer in Setzingen, Öllingen oder Nerenstetten die Rede ist, herrscht höchste Anspannung. Denn seit 3. Februar hat es in den zum Verwaltungsverband Langenau gehörenden Dörfern immer wieder gebrannt, zuletzt am Freitag, 2. Juni. Autos...