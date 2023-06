In der Ulmer Oststadt haben sich Montagnacht offenbar dramatische Szenen abgespielt, die viele Menschen das Leben hätten kosten können: Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft erst am Mittwoch, 07.06.2023, in einer gemeinsamen Presseerklärung berichten, hat ein Mann am Montag, 05.06.2023, versucht, ein Mehrfamilienhaus in Brand zu setzen, in dem sich zur Tatzeit 16 Menschen befanden. Dabei bedrohte er mehrere Menschen mit einem Messer , melden die Ermittler.