Am vergangenen Mittwochabend, 31.05.2023, gegen 21 Uhr hat ein 31-Jähriger im Ulmer Ortsteil Böfingen die Polizei verständigt, da er von einem Mann in seiner Wohnung in der Stauffenbergstraße mit einem Messer bedroht werde. Zusammen mit seinem 38-jährigen Mitbewohner gelang ihm laut Polizei die Flucht durch das Fenster.

Polizei verfolgt Verdächtigen und feuert Warnschuss ab

Der mutmaßliche Angreifer flüchtete zwischenzeitlich. Mehrere Polizeistreifen rückten deshalb aus. Im Böfinger Weg nahm sie die Verfolgung eines Verdächtigen auf, der laut Polizei „offensichtlich“ vor den Beamten davonlief. Ein Polizist gab dabei auch einen Signalschuss ab, woraufhin der Verdächtige gestellt werden konnte.

Polizei findet kein Messer, sondern Rauschgift – Beamte erwischen einen anderen Täter

Bei der vorläufigen Festnahme des 40-jährigen Mannes fand die Polizei allerdings kein Messer, sondern Rauschgift, das sie beschlagnahmte. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem 40-Jährigen nicht um den eigentlich gesuchten Angreifer mit Messer handelte. Er flüchtete wohl aus Angst vor der Polizei, da er im Besitz der Drogen war. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.

Mann mit Messer doch noch ermittelt

In der Schillerstraße griff die Polizei dann kurz darauf einen 41-Jährigen auf, der vorläufig festgenommen wurde. Dabei handelte es sich um den Verdächtigen mit der Waffe, der polizeibekannt ist. Die Beamten fanden jedoch auch bei ihm kein Messer. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar, die Ermittlungen dauern an.