Erneut brennt es in der Region Ulm: Freitagnacht traf es ein landwirtschaftliches Anwesen in Merklingen (Alb-Donau-Kreis). Das Feuer habe laut Polizei einen enorm hohen Sachschaden verursacht. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Auf Anfrage der SÜDWEST PRESSE beim Ulmer Polizeipräsidium bestätigt ein Sprecher am Samstagmorgen, dass es in der Nacht von Freitag (26.05.23) auf Samstag in Merklingen zu einen Brand gekommen ist. Bei dem Feuer sind keine Menschen zu Schaden gekommen. In der betroffenen Scheune in der Lange Gasse waren Traktoren untergestellt. Der Schaden des Feuers sei mehrere Hunderttausend Euro hoch.

Unbekannte Brandursache

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schildert, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an. Die Polizei war sogar mit einem Hubschrauber im Einsatz. Aus der Luft heraus entdeckten die Einsatzkräfte mehrere Glutnester frühzeitig. Durch die schnelle Zusammenarbeit von Feuerwehr und Polizei sei es gelungen, zu verhindern, dass das Feuer auf angrenzende Gebäude überging. Allerdings wurden diese durch die Hitzeentwicklung dennoch teils erheblich beschädigt.

Die Scheune wurde durch die Flammen völlig zerstört. Doch was löste den Brand aus? Bisher gebe es noch keine Erkenntnisse zur Brandursache, sie müsse nun ermittelt werden. Jedoch gebe es derzeit keine Hinweise auf Brandstiftung.

Feuer am Freitag in der Ulmer Innenstadt

Das Scheunen-Feuer in Merklingen ist am Freitag (26.05.2023) nicht der einzige Brand, der für große Aufregung sorgt. Auch im Ulmer Stadtzentrum ist es zu einem Großbrand gekommen. Am Nachmittag bildete sich eine große, pechschwarze Rauchwolke über der Weststadt. Szenen, die stark an den Großbrandt des Elektrogerätemarkts Jehle erinnern, der nur zwei Wochen zuvor – ebenfalls an einem Freitag – komplett abgebrannt war.