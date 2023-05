Erneuter Brand in Ulm: Über der Stadt war am Freitagnachmittag eine große Rauchwolke zu sehen. Polizei und Feuerwehr bestätigten auf Nachfrage einen Einsatz in der Weststadt. Das Feuer ist, wie inzwischen bestätigt wurde, im Sanitätshaus Häussler in der Jägerstraße gegen 15.40 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen und Einsatzkräften aus mehreren Ulmer Stadtteilen vor Ort, DRK und Polizei wurden ebenfalls alarmiert.

Brand bei Häussler: Keine Verletzten

Eine SWP-Reporterin berichtete vom Ort des Geschehens, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Unternehmens aus dem Gebäude evakuiert wurden. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden: „Die Löschmaßnahmen haben schnell Wirkung gezeigt. Aktuell sind wir bei den Nachlöschmaßnahmen“, äußerte sich Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Adrian Röhrle von der Feuerwehr Ulm gegenüber der SWP, kurze Zeit nach dem Eintreffen der Rettungskräfte. Verletzt wurde niemand. „An Anfang dachten wir, dass noch eine Person im Gebäude ist, die Dame hat sich dann aber draußen gemeldet.“

Die Feuerwehr war mir mindestens vier Löschfahrzeufgen im Einsatz.

© Foto: Amelie Schröer

Feuerwehreinsatz in der Jägerstraße: Verkehr wird umgeleitet

Laut Röhrle wurde die Feuerwehr rechtzeitig alarmiert: „Wenn wir fünf Minuten später gekommen wären, hätte der Einsatz auch bis in die Nacht dauern können.“ Da sich der Brand aber nur über die Straße hinweg vom Feuerwehrhaus Söflingen ereignete, waren die ersten Einsatzkräfte schnell vor Ort.

Das Feuer brach in einer Orthopädiewerkstatt in einem von der Straße abgewandten Gebäudeteil aus. Der Dachstuhl und die Werkstatt wurden komplett zerstört. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindern.

Die Jägerstraße und Einsteinstraße wurden für die Zeit des Einsatzes in beide Richtungen komplett gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr um.

Die Brandursache ist noch unklar. Aus Sicht von Feuerwehr und Polizei könnte ein Defekt an einem Gerät den Brand verursacht haben. Ein Zusammenhang mit dem Brand beim Elektrogerätemarkt Jehle, der am Freitag vor zwei Wochen ausgebrochen war, bestehe jedoch nicht. Die Höhe des Schadens an den Gegenständen in der Werkstatt und dem Gebäude schätzt die Polizei auf einen sechsstelligen Betrag.

Brand bei Jehle: Feuer zerstört Fachmarkt

Die Bilder erinnern an den Brand am Freitag, 12.05.2023: Auch hier musste die Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausrücken, als die Firma Jehle in der Blaubeurer Straße in Brand stand. Mehr als 100 Feuerwehreinsatzkräfte und mehrere Dutzend Polizistinnen und Polizisten sowie Rettungskräfte waren für mehrere Stunden vor Ort gewesen. Der Einsatz dauerte bis in den Samstagvormittag hinein.