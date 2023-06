Gleich zwei Drehleitern der Feuerwehr haben sich über dem Wohnhaus in Position gebracht. Feuerwehrleute mit Atemschutz stehen in den Körben und richten den Strahl in das Dach. Sie löschen am Dienstagmittag (13.06.2023) ein Wohnhaus in der Weldenstraße in Laupheim.

Brand in Laupheim Unkraut abgeflammt: Mann setzt aus Versehen Haus der Nachbarn in Brand Bilderstrecke öffnen

Informationen der Polizei zufolge wurden bei dem Feuer fünf Personen verletzt - drei wurden wegen Rauchgas behandelt, zwei erlitten einen Schock. Und auch der Sachschaden ist immens - er liegt laut der Ulmer Pressestelle der Polizei bei mehreren hunderttausend Euro.

Wie konnte es zu dem Feuer kommen?

Die Ursache für den Brand scheint kurios zu sein. Laut Polizei wollte der 52-jährige Nachbar auf seinem Grundstück Unkraut vernichten – das soll das Feuer letztlich verursacht haben. Zunächst geriet wohl die Hecke an der Grundstücksgrenze in Brand, dann griff das Feuer auf das Wohnhaus über. Der Wind trug wohl seinen Teil dazu bei, dass die Situation schnell eskalierte.

Für die Feuerwehren folgte ein Großalarm und auch benachbarte Wehren rückten aus. Laut Polizei waren 132 Kräfte im Einsatz. Unser Reporter vor Ort berichtet, dass vermutlich der ganze Dachstuhl geöffnet werden muss, um nach Glutnestern zu sehen.