Man kann es nicht oft genug betonen: Wer auf der Straße oder am Telefon angesprochen und um Geld gebeten wird – dem sollten sofort sämtliche Alarmglocken anfangen zu schrillen. Denn meist steckt dahinter eine dreiste Betrugsmasche. Am Samstagvormittag (17. Juni 2023) ist ein 70-Jähriger in Illertissen Opfer einer solchen Masche geworden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 11 Uhr auf einem Supermarktparkplatz im Saumweg als er von einem Unbekannten angesprochen wurde.