In den Sommerferien haben viele Ulmerinnen und Ulmer Urlaub und müssen nicht zur Arbeit fahren. Das nutzt die Stadt wieder einmal für zahlreiche Sanierungsmaßnahmen auf den Straßen. Von Ende Juli bis Anfang September wird in Ulm und Neu-Ulm kräftig gebaut. Es gibt zahlreiche Großbaustellen in den Sommerferien

Baustelle zwischen Neu-Ulm und Wiblingen – Sperrung an der Europastraße B10

Einen der gravierendsten Einschnitte für den Autofahrerinnen und Autofahrer bringt die Sanierung zwischen Neu-Ulm und Wiblingen . Vom Kreisel an der Europastraße (B10) werden Wiblinger Straße, Illerbrücke und Ulmer Straße bis Wiblingen sechs Wochen lang komplett gesperrt. Nur Radler und Fußgänger kommen durch. Der Autoverkehr wird über die B311 übers Donautal umgeleitet. Etliche Autofahrer dürften aber auch die Strecke über die B28 und B30 wählen. Federführend an dieser Baustelle ist das Staatliche Bauamt Krumbach, das die Fahrbahn der Wiblinger Straße und die Illerbrücke saniert. Die Bauzeit: von Montag, 31. Juli, bis Samstag, 9. September.

Baustelle am Donaubad Neu-Ulm: Neue Ampel wird gebaut

Die Stadt Neu-Ulm nutzt die Bauarbeiten unter anderem dazu, um in der Wiblinger Straße am Abzweig Öschweg/Parkplatz Donaubad eine Ampel zu bauen. Vom 31. Juli bis 9. September ist das Donaubad mit dem Auto nur noch von Norden her erreichbar, also aus Richtung Ulm.

Umleitungen von und nach Wiblingen

Die Hauptumleitungsstrecke führt von Ulm aus über die B311 übers Donautal nach Wiblingen. Etliche Autofahrer dürften aber die Strecke über die B28 und B30 wählen. Der Geh- und Radweg entlang der Ulmer Straße/Wiblinger Straße über die Illerbrücke bleibt während der Bauzeit offen.