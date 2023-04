Neue Großbaustelle in den Sommerferien: Das erwartet Autofahrer

Verkehr in Ulm und Neu-Ulm

Zwischen dem Kreisverkehr an der Europastraße und Wiblingen herrscht im Sommer sechs Wochen lang Vollsperrung. Gearbeitet wird an der Fahrbahn und an allen Brücken. Das kommt auf die Autofahrer zu.