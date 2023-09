In der letzten Ferienwoche darf man sich in Ulm und Region nochmal über sommerliches Wetter freuen: Nach einem sonnigen und angenehm warmen Wochenende geht es in dieser Woche munter weiter mit den spätsommerlichen Temperaturen . Grund ist die sogenannte Omega-Wetterlage, also ein Hochdruckgebiet, d...