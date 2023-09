Andere Autofahrer links liegen lassen und Gas geben: Das wollte wohl ein 24-Jähriger am Donnerstag, 14. September – und brachte auf dem Dach seines Autos kurzerhand ein mobiles Blaulicht an. So richtig gut funktionierte der Trick aber nicht: Der Mann flog dank des Hinweises eines misstrauischen Verkehrsteilnehmers auf, wie die Polizei mitteilt.

Demnach war der 24-Jährige gegen 8.15 Uhr mit seinem Mercedes auf der B30 in Richtung Süden unterwegs gewesen und hatte das Blaulicht im Bereich Ulm-Wiblingen eingeschaltet. Der Hinweisgeber, der dort ebenfalls entlang fuhr, hielt das Fahrzeug zuerst für ein Zivilfahrzeug der Polizei und machte ihm Platz. Allerdings fiel ihm das Kennzeichen des nordrhein-westfälischen Landkreises Coesfeld auf, was ihm komisch vorkam. Er teilte die Beobachtung daraufhin der Polizei mit.

24-Jährigen erwartet Anzeige

Die Beamten konnten den 24-Jährigen im Bereich Laupheim entdecken. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten das Blaulicht „zugriffsbereit“ im Innenraum des Autos und beschlagnahmten es. Den 24-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Amtsanmaßung.