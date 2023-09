Am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr befand sich ein junges Mädchen auf dem Heimweg von der Schule in Erbach-Dellmensingen, als sie wohl von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Nun ermittelt die Polizei mit Personenbeschreibung und gibt Verhaltenstipps für Eltern. Was bisher bekannt ist.



Polizei schildert Lockversuch: Fahrer fährt zunächst an Kind vorbei

Ein silberner Mercedes überholte die 7-Jährige im Bereich des Kreisverkehrs der Ulmer Straße. Laut Polizeiinformationen habe das Auto angehalten und sei rückwärts zum Kind zurückgefahren. Dann habe der Fahrer das Mädchen gefragt, ob sie mitfahren wolle. Das Kind verneinte und rannte weg.

Ermittlungen laufen: Suche mit Personenbeschreibung

Nach dem Vorfall ermittelt jetzt der Polizeiposten Erbach. Es wird nach einem unbekannten Mann mit diesen Merkmalen gesucht:

Der Mann soll im Alter zwischen 50 und 60 Jahren gewesen sein.

gewesen sein. Er trage einen Dreitagebart , eine Glatze , sowie eine Brille .

, eine , sowie eine . Der Unbekannte sprach Hochdeutsch.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei Erbach, Tel. 07305/933959.

Hinweise für Eltern: Polizei gibt Tipps

Es ist die Schreckensvorstellung aller Eltern: Das Kind kommt nach Hause und berichtet, von einer fremden Person angesprochen worden zu sein. Dann ist die Beunruhigung nachvollziehbar, sagt die Polizei. So sollte man dann reagieren:

Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Notruf 110 erreichen Sie die Polizei rund um die Uhr.

Aber auch bevor es dazu kommt, sollten Eltern ihre Kinder auf diese Situationen vorbereiten. Die Polizei hält Verhaltensregeln für Schulweg und Freizeit für möglich, von Rollenspielen wird dringend abgeraten. Solche realitätsnahen Rollenspiele können Kindern unnötig Angst bereiten.

Immer wieder Meldungen über Männer, die Kinder ansprechen

Dass Kinder angesprochen oder belästigt werden, ist leider kein Einzelfall. Auch das Vorgehen, das Kind ins Auto zu locken, ist verbreitet, wie hier an einer Schule in Neu-Ulm.

