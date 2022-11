Ab Montagabend müssen sich Autofahrer auf Behinderungen im Westringtunnel einstellen. Denn in den Nächten vom 28. November bis 2. Dezember stehen jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr Wartungsarbeiten im Westringtunnel an. Beide Tunnelröhren sind in dieser Zeit gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Während der Sperrungen wird die Beleuchtung in beiden Tunnelröhren gereinigt, der Taubenschutz in der Weströhre ergänzt und die Tunneltechnik gewartet, teilt die Stadt mit. Tagsüber bleibt der Tunnel befahrbar.