Ein jämmerliches Minimal-Rinnsal stellt der Flötzbach in Langenau-Albeck derzeit dar. Die anhaltende Trockenheit verschärft die Situation in den Flüssen und Bächen des Alb-Donau-Kreises zunehmend, informiert das Landratsamt. Insbesondere in kleineren Gewässern sind die Wasserstände niedrig, m...