Spenden-Präsentation im CCU Aktion 100 000 fährt Spendenrekord ein: 1.062.564 Euro! Ulm Eine lange Schlange an der Selbstbedienungs-Bierzapfanlage, fröhliche Kinder bei den Bespaßungsaktionen und heiße Rhythmen von „BeMa Just for Fun“ und DJ Osmay im Biergarten: Die Benefiz-Fete des Barfüßers im Neu-Ulmer Glacis war der Knaller. Das Beste daran: Das Barfüßer-Team rund um Ebbo Riedmüller überließ die kompletten Tageseinnahmen vom 2. September dem guten Zweck und präsentierte jetzt einen sagenhaften 24 700 Euro-Scheck. Karl Bacherle, Leiter der Aktion 100 000 und Ulmer helft und Profiteur der Großspende war baff. „Ebbo Riedmüllers Barfüßer hat das Sommerfest zu einem Freudenfest für uns gemacht“, sagte er kurz vor der offiziellen Spendenübergabe.

Wie bei der Fete selbst ließ sich auch bei der Scheckpräsentation die Sonne wieder prominent blicken. Die Vertreter der Sozialprojekte, die von dem Betrag, den die Aktion 100 000 erhält, etwas überwiesen bekommen, waren alle erschienen: Stefan Kast (Geschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes, Kreisverband Neu-Ulm), Werner Schneider (Concordia Sozialprojekte) und Professor Heinz Maier (Support Ulm).

Hilfe für den Tafelladen in Neu-Ulm und Weißenhorn

„Wir investieren das Geld in den Tafelladen in Neu-Ulm und Weißenhorn. Und in die Neu-Ulmer Bereitschaftsjugend“, beschrieb Stefan Kast, was mit dem BRK-Anteil passiert. Werner Schneider wird mit der Spende für Concordia die Bildung von Kindern und Jugendlichen in Osteuropa vorantreiben, Heinz Maier setzt sich dank der Förderung für die Gesundheit afrikanischer Kinder und Jugendlicher ein.

Bei der Spendenübergabe lobte Aktion 100 000-Leiter Karl Bacherle das überragende Engagement von Ebbo Riedmüller und dem Neu-Ulmer Barfüßer-Team. Es sei überaus großzügig, die gesamten Einnahmen des Benefiz-Tags weiterzugeben. „Das ist außergewöhnlich und verdient deshalb auch ein außergewöhnliches Dankeschön.“