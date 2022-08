Auf der A8 bei Nellingen brannte in der Nacht zu Dienstag ein Auto. Der 39-jährige Fahrer des Renault fuhr gegen 3.30 Uhr mit zwei Beifahrern auf der Autobahn in Richtung Stuttgart, wie die Polizei berichtet. Auf Höhe der Rastanlage Aichen begann sein Auto zu qualmen, woraufhin der 39-Jährige stoppte. Der Renault geriet in Vollbrand, doch die drei Fahrzeuginsassen konnten das Auto zuvor verlassen und wurden nicht verletzt.

Die Ursache für den Brand war laut Polizei ein technischer Defekt. Die Feuerwehr löschte das Feuer; die Aufräumarbeiten waren gegen 5.30 Uhr beendet.

