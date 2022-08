Ein Wagen ist am Sonntagmittag mitten während der Fahrt in Brand geraten und anschließend vollständig ausgebrannt. Der betroffene Fahrer, ein 33-Jähriger, war gegen 12.40 Uhr mit seinem VW Golf auf der B312 in Richtung Metzingen unterwegs.

Halt in der Nothaltebucht vor Bempflingen

Dabei bemerkte e...