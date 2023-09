Wie die Polizei mitteilt, war der 59 Jahre alte Pilot am Morgen mit seinem Flugzeug am nahegelegenen Flugplatz Walldürn gestartet. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Maschine gegen 7.20 Uhr auf ein Feld etwa einen Kilometer von Höpfingen entfernt.Die Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte blieben erfolglos. Der Pilot verstarb an der Absturzstelle.

Neben einem Notarztwagen, einem Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber waren auch Feuerwehren aus Höpfingen, Buchen und Walldürn sowie zahlreiche Polizeistreifen und ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Mosbach vor Ort.

Ein Sachverständiger wurde zur Untersuchung des Absturzes bestellt. Die Polizei verschaffte sich mit einem Hubschrauber eine Übersicht der Unfalllage und fertigte Luftaufnahmen an. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

