Im schwäbischen Landkreis Oberallgäu in Bayern ist am Dienstagnachmittag (05.09.2023) ein Kleinflugzeug abgestürzt. Das teilt das Polizeipräsidium Kempten mit.

Derzeit seien Einsatzkräfte des Rettungsdiensts und der Polizei auf dem Weg nach Durach, unweit von Kempten. Mehr Informationen über den genauen Unfallhergang, Verletzte und die Ursache gibt es bisher noch nicht. „Wir haben noch keine weiteren Infos“, teilte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage mit.

In der 7000-Seelen-Gemeinde befindet sich der Flugplatz Kempten-Durach, Deutschlands höchster Verkehrsflugplatz, auf dem neben Motor-, Segel- und Ultraleichtfliegern auch Fallschirmflieger starten und landen.

Erst vor zwei Wochen hatte es in Durach einen großen Feuerwehreinsatz gegeben: Eine Lagerhalle fing an zu brennen , der Schaden ging in Millionenhöhe.