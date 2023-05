Die Paul-Pfizer-Straße (Bild links, heute bereits als Radroute gekennzeichnet) soll einen neuen Straßenbelag bekommen und zur Fahrradstraße ausgebaut werden - ebenso wie die „kleine Lederstraße“ an der Ausfahrt der Rathaus-Tiefgarage (Bild oben). Bereits realisiert wurden in jüngster Vergangenheit zahlreiche neue Radabstellanlagen am Hauptbahnhof (Bild unten). © Foto: Alexander Thomys