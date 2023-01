Ganz bescheiden gibt sich Wolfgang Scheidtweiler. Ein „einfacher Bierbrauer“ sei er. Doch das, was der Unternehmer aus Pforzheim so anleiert, das bleibt im Gedächtnis: Gleich mehrere Klöster in der Eifel hat er gekauft, die Liste seiner „Private Hotel Collection“ ist lang: Parkhotels in St...