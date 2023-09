Als vergangene Woche in Marokko die Erde bebte, war Younes Iggoute klar, dass er helfen möchte. Der Student ist in Reutlingen geboren und aufgewachsen, doch in Marokko liegen seine Wurzeln: Seine Eltern stammen aus dem nordafrikanischen Land, auch Familienangehörige hat der 28-Jährige dort.

Auf der Online-Plattform „Gofundme“ begann er, Geldspenden zu sammeln – zunächst spendeten Bekannte und Familienangehörige und wer nicht viel Geld geben konnte oder wollte, verbreitete die Aktion weiter. Das hatte Erfolg: Nach nur drei Tagen hatte Younes Iggoute mehr als 1800 Euro gesammelt, zusammen mit einigen anderen Spenden, die nicht über die Plattform liefen, hat er inzwischen mehr als 2000 Euro zusammen.

Spenden vor Ort verteilen

Ihm sei klar, dass es wohl auch Spendenaufrufe gebe, die nicht seriös seien, erklärt der Reutlinger. Deshalb bemüht sich Iggoute um Transparenz: In der nächsten Woche möchte er nach Marokko fliegen und dort die Spendengelder so einsetzen, dass direkt vor Ort geholfen werden kann. In diesen Prozess möchte er denen, die gespendet haben – oder es noch vorhaben – Einblick gewähren: Über seinen privaten Instagram-Account wird er Fotos und kurze Videos aus Marokko posten.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Vor Ort brauche es wohl vor allem die medizinische Erstversorgung der Verletzten und auch für Schlafplätze muss gesorgt werden: Deswegen will Younes Iggoute wohl Zelte und Schlafsäcke vor Ort besorgen, genauso wie warme Kleidung – denn bereits jetzt im Frühherbst könne es gerade nachts schon sehr kalt werden.

Abgelegene Orte als Ziel

Konkret erzählt Iggoute von einem Frauenhaus in Marokko, das er kennt: „Dort konnten aktuell 60 bis 70 Frauen und Kinder untergebracht werden. Mit den bisherigen Spenden könnte ich dort helfen.“

Allgemein geht es ihm auch darum, abgelegenen Orten im Land zu helfen – etwa der Provinz Ouarzazate, der Kleinstadt Amizmiz und dem Dorf Asni.

Gegen Mitte kommender Woche will er nach Marokko fliegen, sich „selbst ein Bild machen“, wie er sagt – und nach seiner Rückkehr hofft Iggoute, eine noch größere Spendenaktion auf die Beine stellen zu können. Hierfür will er die Reutlinger Stadtverwaltung um Hilfe bitten und auch bei größeren Firmen in der Region wegen Spenden anfragen.