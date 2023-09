Nach den verheerenden Unwettern mit Überschwemmungen in Libyen sind nach Informationen des Roten Kreuzes etwa 10.000 Menschen als vermisst gemeldet worden. Dies gab Tamer Ramadan bekannt, der Leiter des Libyen-Büros der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) mit Sitz in Tunis, während seiner Teilnahme an einer UN-Pressekonferenz in Genf per Videolink bekannt. Es wird befürchtet, dass es Tausende von Todesopfern geben könnte, so seine Aussage. Sturmtief „Daniel“ hatte Libyen am Sonntag erfasst.

Welche Orte in Libyen sind betroffen?

Nach dem verheerenden Unwetter in Libyen sind in der besonders schwer betroffenen Stadt Darna Hunderte Menschen begraben worden. Mehr als 300 Opfer wurden in Massengräbern beerdigt, wie das libysche Portal „Babwat Al-Wasat“ am Dienstag berichtete. Videos und Fotos in sozialen Medien zeigten ein katastrophales Ausmaß der Zerstörung der Küstenstadt in Folge der Regenfälle: zerstörte Häuser und Autos in von Schlammmassen überschwemmten Straßen. „Die Leichen lagen in vielen Gebieten der Stadt Darna, die als Resultat der Aushöhlung vieler Straßen und Gebäudeeinstürze für mehrere Stunden lang isoliert war“, sagte Abdel Dschalil.

In Darna war die Lage nach Angaben des Gemeinderats „außer Kontrolle“. Dort sollen zwei Staudämme gebrochen sein. Rettungsmaßnahmen gestalteten sich nach Angaben des Notfalldiensts schwierig. Man sei auf die Unterstützung von Hubschraubern angewiesen. Strom und Internetverbindungen seien unterbrochen. Die betroffenen Regionen wurden zu „Katastrophengebieten“ erklärt.

Weitere Opfer gab es in der Region um die Küstenstadt Dschabal Al-Achdar sowie in den Vororten der Stadt Al-Mardsch, sagten Behördenvertreter am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Das Sturmtief sorgte zudem für "erhebliche Sachschäden".

Begleitet von sintflutartigem Regen hatte "Daniel" am Sonntagnachmittag den Osten Libyens heimgesucht. Auch die Hafenstadt Bengasi war betroffen - dort wurde eine Ausgangssperre verhängt, die Schulen wurden geschlossen.

Nach Angaben der Behörden waren hunderte Menschen in schwer zugänglichen Gebieten weiter von der Außenwelt abgeschnitten. Vom Militär unterstützte Rettungsteams versuchten, zu ihnen vorzudringen.

Die Straßen in Marj sind nach dem Sturm "Danial" überflutet. Es wird erwartet, dass die Zahl der Opfer weiter steigen wird. Nach heftigen Unwettern in Libyen befürchtet die Regierung im Landesosten Tausende Tote.

© Foto: ---/Libya Almasar TV/AP/dpa

Größte Überschwemmung seit Jahren

Die Regierung im westlichen Teil des Landes mit Sitz in der Hauptstadt Tripolis unter der Führung von Ministerpräsident Abdul Hamid Dbaiba bezeichnete die aktuellen Regenfälle als die schlimmsten seit über vier Jahrzehnten. Als Reaktion darauf wurde am Montag eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen.

Städte werden zu Katastrophengebieten erklärt

Libyens Ministerpräsident Abdul Hamid Dbaiba sagte, er habe alle staatlichen Behörden angewiesen, sich „sofort“ mit den Schäden und Überschwemmungen in den östlichen Städten zu befassen. Sie wurden zu „Katastrophengebieten“ erklärt.

Türkei schickt Hilfe nach Libyen, EU bietet Hilfe an

Die Türkei organisierte aktuell die Entsendung von Rettungskräften nach Libyen. Man habe Flüge mit Bergungstrupps samt Rettungsbooten, Zelten und Versorgungsgütern an Bord organisiert, teilte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf der Onlineplattform X (vormals Twitter) mit.

Auch die EU hat dem von Unwettern schwer getroffenen Libyen Hilfe angeboten. „Wir sind bereit, unsere Partner vor Ort umgehend zu unterstützen“, teilte der für humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic am Dienstag auf der Online-Plattform X mit. Ähnlich äußerte sich auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.

Internationale Gemeinschaft zu schneller Hilfe aufgerufen

Die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe in Libyen, Georgette Gagnon, forderte die internationale Gemeinschaft zu schneller Hilfe auf. Ersten Berichten zufolge wurden Dutzende von Dörfern und Städten durch den Sturm schwer in Mitleidenschaft gezogen“, schrieb Gagnon auf X, ehemals Twitter.

(mit Material von afp und dpa)