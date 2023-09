Beim lockeren Spaziergang über den Kunstrasenplatz im Ringelbach stellen Tim Hager, Geschäftsführer der SÜDWEST PRESSE Neckar-Alb und TSG-Vorstand Thomas Schwanzer fest, dass es da doch einige Gemeinsamkeiten gibt zwischen lokalen Medien und einem Sportverein, der ebenfalls eng verwurzelt ist in der Region: Beide bringen die Menschen auf ihre Art zusammen.

Seit April ist die SÜDWEST PRESSE Neckar-Alb Premiumsponsorin des TSG Reutlingen. „Damit kommen zwei der größten Partner der Region im Vereinsport und im Medienbereich zusammen“, erklärt Hager. Mit der TSG als größten Multi-Spartenverein und Reutlingen als einem der wichtigsten Verbreitungsgebiete der gedruckten und digitalen Nachrichtenprodukte der SÜDWEST PRESSE Neckar-Alb ist die Partnerschaft beider Häuser ein Zusammenschluss, von dem Sportverein wie Medienhaus künftig profitieren werden.

Thomas Schwanzer freut sich besonders darüber, dass auch alle 4600 TSG-Mitglieder und darüber hinaus alle dem Reutlinger Sportverein verbundenen Fans und angehörigen Leistungssportler im Südwesten umfassend informiert bleiben: Denn die verschiedenen Produkte der Südwest Presse Neckar-Alb erreichen täglich mehr als 60 000 Leserinnen und Leser.

Alle Vereinszugehörigen erreichen

„Rund ein Drittel unserer Mitglieder sitzt nicht direkt in der Region“, erklärt der Vereinsvorstand außerdem. Gerade in diesen Fällen bietet die moderne Ausrichtung der SWP Neckar-Alb mit ihrem umfassenden, hochaktuellen Online-Angebot Abhilfe.

Für Tim Hager, der seit dreieinhalb Jahren an der Spitze der SWP Neckar-Alb steht, hat die Partnerschaft mit dem ältesten Sportverein der Region auch eine ganz persönliche Bedeutung. Der Familienvater war als Jugendlicher dem Vereinswesen selbst stark verbunden und gerade in der heutigen Zeit sei es „für Kinder in jungen Jahren wichtig, aktiv und in Bewegung zu bleiben.“

Thomas Schwanzer pflichtet ihm bei und betont, dass im Verein nicht nur die Bewegung gefördert wird – sondern bei der TSG Reutlingen mit ihren insgesamt 25 Abteilungen – das sportliche Angebot reicht von Aikido bis Volleyball – auch der Teamgedanke immer mit im Vordergrund steht.

Hilfe für herzkranke Kinder

Künftig soll die Partnerschaft ebenfalls große Projekte umfassen, bei denen die zentrale Leitlinie auch darin besteht, anderen zu helfen. Die TSG arbeitet aktuell daran, künftig zwei Gruppen für Herzsport mit Kindern und Jugendlichen auf die Beine zu stellen.

„Wir sind am 1. September in die Anmeldephase gestartet“, sagt Toni Gönninger, stellvertretender Geschäftsführer der TSG. Es wird sich um ein einmaliges Angebot in der Region handeln. Der Verein möchte es Kindern und Jugendlichen mit angeborenem oder erworbenem Herzfehler ermöglichen, sich gemeinsam zu bewegen, zu toben und Spaß zu haben – unter Aufsicht eines Mediziners oder einer Medizinerin. Bei diesem Thema will auch die SWP Neckar-Alb mithelfen – und sagt ihre Mithilfe schon jetzt zu.