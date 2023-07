Unglaublich, aber wahr: Insgesamt sieben Mitglieder der TSG Reutlingen sind seit sage und schreibe 1950 im Verein, also seit 73 Jahren (siehe Infokasten). „Damals entstand die TSG aus dem Zusammenschluss von TB und TG Reutlingen“, erläutere Andreas Keppler als Vorsitzender des heutigen Vereins am Samstag. Die Gründung des Turnerbunds (TB) ging auf das Jahr 1886 zurück, die Turngemeinschaft (TG) bestand sogar schon seit 1843 – „älter ist so gut wie kein Verein in ganz Württemberg“, so Keppler.

35 Grad, die Sonne brannte am Samstag während des Vereinsfestes auf das TSG-Gelände an der Ringelbachstraße – die Vereinsmitglieder und ehrenamtlichen Helfer ließen es sich aber nicht nehmen und zeigten fast aus allen Sparten, was die TSG so macht und in der Angebotspalette hat. „17 Abteilungen sind es heute“, so der Vorsitzende. Darunter natürlich Fuß-, Hand-, Volley- und Basketball, dazu Aikido, Ju-Jutsu, Schwimmen und noch viel mehr. Zusätzlich bietet die TSG etwa Rehasport, Fitness- und Gesundheitskurse, Kindersport und Provital.

Aktuell hat die TSG 4469 Mitglieder

„Wir haben heute 4469 Mitglieder, sind der zweitgrößte Verein im Sportkreis, an 28. Stelle in Württemberg“, erklärte Keppler. Doch ein Verein ist noch deutlich größer als die TSG – und das ist der Deutsche Alpenverein (DAV), ebenfalls aus Reutlingen. „Seit einem guten halben Jahr haben wir eine Kooperation mit dem DAV“, so Keppler. „Wir haben heute 10 800 Mitglieder“, sagte DAV-Vize-Vorsitzender Berthold Negwer. Synergieeffekte und noch mehr Mitglieder wünschen sich beide Vereine durch diese Kooperation.

Am Samstag wurde aber nicht nur das TSG-Vereinsfest gefeiert, sondern auch noch der 180. Geburtstag. Gutes Essen und Trinken lockte da ebenso wie Mitmachangebote für Groß und Klein. Aber: In der brütenden Hitze war das nicht immer die pure Freude, zahlreiche Besucher zogen doch den Gang in den nicht zu üppig vorhandenen Schattenplatz vor. Vor allem Kinder ließen sich von der Hitze jedoch nicht abhalten, die Spiel- und Informationsstände, die Hüpfburg oder das Glücksrad in der prallen Sonne aufzusuchen.

Corona sehr gut überstanden – Zuwachs von 3,2 Prozent

„Nach Corona haben wir einen Mitgliederzuwachs von 3,2 Prozent verzeichnet“, sagte Andreas Keppler nicht ohne Stolz. „Das ist der beste Zuwachs seit neun Jahren.“ Und somit auch sehr beachtlich, weil der Vergleichswert im gesamten Sportkreis bei 1,2 Prozent liege. Und wie geht’s weiter mit der TSG? In den kommenden 180 Jahren? „Wir beschreiten gerade einen Vereinsentwicklungsprozess, bis 2030 wollen wir den Verein neu aufstellen“, sagte Keppler.

Was darunter zu verstehen ist? „Einige Priorisierungen zählen dazu“, die auch längerfristig den Mitgliederzuwachs sichern sollen. „Wir wollen die internen Kooperationen zwischen den Abteilungen verbessern, uns als TSG als gesamtes großes Ganzes verstehen und das auch so kommunizieren.“ Die bestehenden Sportstätten gelte es weiter zu entwickeln. Und auch weiter externe Kooperationen und Zusammenschlüsse nicht aus dem Blick zu verlieren. So wie mit dem DAV.