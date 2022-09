Reutlingens Gemeinderat Hansjörg Schade (AfD) hatte vor dem Amtsgericht vergeblich gegen einen Bußgeldbescheid argumentiert. Am Weihnachtsfeiertag war Schrade, ein Kritiker der Corona-Politik der Regierung, mit einer Kerze in der Hand „spazieren“ gegangen. Die Polizei kontrollierte ihn und erstattete Anzeige. Eine weitere Entscheidung fiel am Oberlandesgericht. Auch dort scheiterte eine Corona-Kritikerin.