Trauriger Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei nahe Bissingen: Eine 22 Jahre alte Frau ist bei einem schweren Unfall zwischen Bissingen und Warnhofen ums Leben gekommen

Die junge Traktorfahrerin war nach Angaben des Polizeipräsidiums Nord mit ihrem Fahrzeug auf der Kreisstraße DLG5 in der Mitte einer Kolonne von mehreren Traktoren mit Güllefässern unterwegs gewesen.

Tödlicher Unfall bei Bissingen: Lkw gerät auf Gegenfahrbahn

Auf einer Anhöhe in Richtung Warnhofen nahte ein Sattelzug. Der Fahrer des schweren Gefährts geriet auf die Gegenfahrbahn, auf er die Traktoren unterwegs waren. Die 22-jährige Traktorfahrerin aus dem nördlichen Landkreis Dillingen versuchte noch, mit ihrem Gespann auszuweichen, um eine Frontalkollision zu verhindern.

22-Jährige mit Traktor stirbt bei Kollision nahe Warnhofen

Doch ihr Traktor wurde von dem Lkw gerammt. Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrzeug der jungen Frau auf die Seite kippte. Die 22-Jährige erlitt dabei so schwere Kopfverletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Die DLG5 wurde für die Bergungs- und Aufräumarbeiten mehrere Stunden lang gesperrt. Warum der Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf die Gegenfahrbahn geraten war, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt zu den genauen Hintergründen des tödlichen Unglücks.