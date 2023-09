Gleich mehrfach straffällig ist ein 33-jähriger Mann am Donnerstag, 14. September, in Neu-Ulm geworden: Wie die Polizei mitteilt, belästigte er eine 16-Jährige sexuell und entblößte sich später vor einer Polizistin.

Der Pressemitteilung zufolge war das Mädchen gegen 13.50 Uhr in einen Linienbus am Zentralen Umsteigepunkt (ZUP) Neu-Ulm gestiegen. Der 33-Jährige setzte sich neben sie und berührte sie am Hals – unvermittelt und ohne ihr Einverständnis. Die Jugendliche machte deutlich, dass der Mann dies unterlassen sollte, stand auf und ging an einen anderen Platz. In der Steubenstraße stieg sie schließlich aus. Allerdings folgte ihr der 33-Jährige, woraufhin das Mädchen in einem nahe gelegenen Café um Unterstützung bat. Ein 61-jähriger Mann kam ihr zu Hilfe, und der 33-Jährige entfernte sich.

Weiterer Vorfall in der Polizeiinspektion