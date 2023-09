Die Polizei Neu-Ulm hat am Mittwoch und Donnerstag (13. und 14. September) drei Personen erwischt, die ihre Autos unzulässig aufgemotzt haben. Einer Pressemitteilung zufolge führten Beamte der Kontrollgruppe „ Poser und Tuning “ an beiden Abenden verstärkt Fahrzeugkontrollen in Neu-Ulm durch. Im Fokus standen technische Veränderungen an den Fahrzeugen.