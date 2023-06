Absichtliche Fehlzündungen, die klingen wie Schüsse, röhrende Motoren, Ampelstarts: In Ulm sind viele Menschen genervt durch getunte und extrem laute Autos und Motorräder, die durch die Stadt rasen. Das weiß auch die Ulmer Polizei. Besondere Hotspots für PS-Protze sind nicht nur die Innenstadt mit der Olgastraße und der Frauenstraße, sondern auch die Blaubeurer Straße.

Deswegen hat die Polizei in Ulm in der Nacht von Samstag, 10.06.2023 auf Sonntag, 11.06.2023, Poser und Tuner kontrolliert . Denn wie das Ulmer Polizeipräsidium berichtet, hätten sich in den Nachtstunden immer mehr Poser mit ihren Fahrzeugen in der Blaubeurer Straße getroffen. Dabei seien viele Fahrer der Poser- und Tuner-Szene zu schnell gefahren und hätten mit ihren Wagen „erhebliche Lärmbelästigungen“ verursacht.