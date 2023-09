Mit gleich zwei Premieren konnte das Wahlforum der SÜDWEST PRESSE zur bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober am Mittwochabend im Neu-Ulmer Wiley Club aufwarten. Zum einen war eine Gebärdensprachen-Dolmetscherin dabei, was dran liegt, dass die Grünen-Direktkandidatin Julia Probst gehörlos ist. Zu...