Der Spätsommer neigt sich seinem Ende entgegen. Und mit ihm werden die lauen Abende immer seltener. Zeit also, vom Biergarten in einen gemütlichen Pub umzuziehen. Eine gute Anlaufadresse ist dabei das Fiddler's Green in Pfaffenhofen. Dort treten regelmäßig auch Musiker und Bands auf. Wirt Jens Hagg, einer der Organisatoren des Ufersausens , hat jetzt das Herbstprogramm für seinen Irish Pub vorgestellt. Und das kann sich sehen lassen. Die Livemusik spielt auch in den kommenden Monaten wieder eine herausragende Rolle: 13 Mal treten bis Jahresende Bands und Solokünstler im Fiddler's Green auf.

„Heaven in Hell“ am 7. Oktober ist schon ausverkauft. Am 21. Oktober stehen „Muddy What?“ mit ihrer modernen Bluesmusik auf der Bühne, am 29. Oktober folgen „Johnny & the Yooahoss“, eine aus dem Münchner Umland stammende Bluegrass Band. Und am 4. November kommt Anne Haigis auf ihrer „Carry on Tour“ im Pfaffenhofener Ortsteil Volkertshofen vorbei. Seit 40 Jahren tritt die Sängerin auf, hat mehr als ein Dutzend Alben veröffentlicht. „Auf Johnny & the Yooahoss und Anne Haigis bin ich schon sehr gespannt“, sagt Hagg. „Beide sind zum ersten Mal im Fiddler's Green.“ Viele der Bands kommen immer wieder gerne nach Pfaffenhofen. „Da machen wir dann gleich einen Folgetermin aus.“ Das vollständige Programm ist auf der Webseite des Pubs abrufbar und über die App, die laut Hagg mittlerweile 6000 Nutzerinnen und Nutzer hat.