Mehr als 920 Teilnehmer sind beim Ufersausen an den Start gegangen. 200 mehr als bei der Premiere im vergangenen Jahr. Beim Lauf ging es weniger um die sportliche Leistung. Jeder Läufer drehte seine Runden auf der 2,3 Kilometer langen Strecke entlang der Roth. 43 Firmen aus der Marktgemeinde stellten sich als Sponsoren zur Verfügung. Die spendeten pro gelaufener Runde einen Betrag. Mit dem Erlös will der neu gegründete Bürgerverein „Pfundig“ seine Pfaffenhofen-App finanzieren. „Ich freue mich, dass so viele mitgemacht haben und wir mit so einer Veranstaltung das Dorf zusammenbringen können“, sagte Jens Hagg, Vorsitzender von Pfundig und Wirt des Gasthauses Fiddler’s Green. Dem Zusammenhalt soll auch die App dienen. Veranstaltungshinweise sollen dort zusammenlaufen und über das Geschehen im Ort auf dem Laufenden halten.