Erst am vergangenen Montag (03.07.) hatte es in Neu-Ulm in der Kleingartenanlage Jakobsruhe ein großes Feuer gegeben. Nur wenige Tage später wäre es in Nersingen beinahe zu einem ähnlichen Fall gekommen. Ein Zeuge verhinderte in der Kleingartenanlage Pfaffenhofener Straße Schlimmeres.