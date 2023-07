Eine riesige Rauchsäule ist derzeit über Neu-Ulm zu sehen. Nach ersten Informationen der Polizei brennt es in einer Schrebergarten-Anlage in der Straße „Am Langen Weg“, nahe der B28. Demnach steht eine Gartenlaube in Flammen, anscheinend hat es auch einen Baum erwischt. Laut eines Reporters vor Ort hat die Feuerwehr Probleme, in die Anlage zu kommen. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge und die Polizei sind vor Ort.

Weitere Informationen folgen.