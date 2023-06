Es geht geschäftig zu am Freitag vor dem Café am Markt am Marktplatz in Illertissen: Lieferanten bringen Waren, Fenster werden geputzt. Es laufen die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung am Samstag, 10. Juni. „Ich bin in Illertissen groß geworden und das Café am Markt hat immer dazugehö...