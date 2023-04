Wer sich in den vergangenen Wochen umgehört hat, um etwas über das ehemalige Mövenpick- oder Golden Tulip-Hotel an der Donau in Neu-Ulm herauszufinden, der bekam optimistische Rückmeldungen. Es gebe wohl einen Interessenten, der das im September 2020 geschlossene und danach umfassend renovierte ...