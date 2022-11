Am frühen Donnerstagmorgen (10.11.) ist ein folgenschwerer Brand in Weißenhorn ausgebrochen: Laut einer Mitteilung der Polizei bemerkte ein Anwohner gegen 2.20 Uhr, dass der Anbau seines Hauses an der Roggenburger Straße in Flammen stand. Darin befindet sich eine Hackschnitzelheizung für mehrere Gebäude. Der Anbau sei vollständig ausgebrannt und die Heizung komplett zerstört worden.

Brand in Weißenhorn: 150.000 Euro Schaden

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf das benachbarte Wohnhaus übergriffen. Verletzt wurde niemand. Doch der Sachschaden ist enorm, er liegt bei etwa 150.000 Euro.

Zur Brandursache konnte die Polizei noch nichts sagen. Bei dem Brand waren insgesamt 70 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Weißenhorn, Biberach, Grafertshofen und Vöhringen sowie des Rettungsdienstes vor Ort. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Neu-Ulm.

