Mit zahlreichen Einsätzen machten die Wasserwachten in der Region in diesem Sommer auf sich aufmerksam. Immer wieder rückten die Rettungskräfte an den Badeseen aus, um Leben zu retten. Auch am vergangenen Sonntag (10.09.), an ihrem letzten Wachtag, rettete die Wasserwacht Neu-Ulm noch einmal das Leben eines Schwimmers.

Schwimmer droht unterzugehen und ruft um Hilfe

Unmittelbar nach Dienstbeginn war die Wachmannschaft am Pfuhler See gefordert: Bei der Überprüfungsfahrt des Motorrettungsbootes wurden die Einsatzkräfte auf einen Schwimmer aufmerksam, der von seinen Kräften verlassen wurde. Er schrie um Hilfe und drohte zu ertrinken. Sofort machte sich die Besatzung auf den Weg zu der Person und konnte sie gerade noch erreichen, bevor sie erneut unterging.

Die Besatzung rettete die Person auf das Boot und brachte sie zur medizinischen Weiterbehandlung in unseren Sanitätsraum. Da der Patient mehrfach unter Wasser war wurde er vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Nach zahlreichen Einsätzen: Wasserwacht feiert Abschlussfest

Damit beendet die Wasserwacht Neu-Ulm eine Saison, die „als eine der einsatzreichsten Wachsaisons in die jüngere Ortsgruppengeschichte eingehen“ wird, schreibt der Trupp auf Facebook und seiner Webseite.

Dabei hatte das Team noch am Vortag dem Einsatz seiner ehrenamtlichen Mitglieder in Form eines Wachabschlussfestes gedankt. Bei bestem Wetter genoss die Ortsgruppe ein Vesper am See.