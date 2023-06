Der beinahe tödliche Vorfall am Ludwigsfelder See, bei dem ein betrunkener Vater mit seiner Tochter schwimmen gegangen war und beide fast ertranken, ist noch gar nicht so lange her. Am Pfingstwochenende kam das Team der Wasserwacht gerade noch rechtzeitig, um Schlimmeres zu verhindern. Auch am vergangenen Wochenende waren Teams der Wasserwacht wieder im Einsatz. Gleich zweimal retteten sie dabei Menschen das Leben, die im Wasser drohten unterzugehen.

Kräfte versagen: Wasserwacht rettet 17-Jährigen vor Ertrinken

Wie Helmut Graf von der Wasserwacht Neu-Ulm unserer Zeitung mitteilte, eilten ehrenamtliche Helferinnen und Helfer am Samstag (03.06.2023) einem 17-jährigen Nichtschwimmer am Pfuhler See zur Hilfe. Laut eines Facebook-Beitrags der Wasserwacht konnte sich der Jugendliche nicht mehr über Wasser halten. Gemeinsam mit seinen Freunden war der junge Erwachsene auf dem Weg zu einer Badeinsel. Auf dem Rückweg verließen ihn die Kräfte. Das Wachteam bemerkte die Situation und begab sich auf den Weg zu ihm. Ein Rettungsschwimmer bekam gerade noch rechtzeitig die Hand des Jungen zu fassen, bevor dieser unterging. Die Bootsbesatzung der Wasserwacht transportierte den 17-Jährigen ans Ufer und versorgte ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes medizinisch. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Krämpfe beim Schwimmen: Jugendlicher drohte unterzugehen

Am Sonntag, 04.06.2023, war auch die Wasserwacht Senden bei einem Notfall im Einsatz. Die Wachmannschaft am nördlichen Waldsee wurde auf einen Jugendlichen aufmerksam, der auf dem Wasser um Hilfe rief. Zwei Kameraden eilten mit Rettungsbrettern zu dem Jugendlichen, ein weiterer schwamm zu ihm herüber, um ihn über Wasser zu halten. Nach Aussagen der Wasserwacht Senden auf ihrer Facebookseite bekam der junge Erwachsene während des Schwimmens einen Krampf im Fuß und drohte deswegen unterzugehen. Die Wasserwacht brachte den Schwimmer wohlbehalten wieder an Land.

Nachdem immer wieder Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer in Badeseen in der Region Ulm schwimmen gehen und ihre Kräfte überschätzen, appelliert Helmut Graf von der Wasserwacht, nur in den dafür gekennzeichneten Bereichen ins Wasser zu gehen. Unter Alkoholeinfluss sollte man ohnehin nicht baden. Das Problem sieht der Sprecher auch in der mangelhaften Schwimmausbildung von Kindern und Geflüchteten. „Viele haben es eben nie gelernt“, sagt er.

Tödlicher Badeunfall im Zollernalbkreis im Juni 2022