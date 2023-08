Der Biergarten „Bootshaus an der Lauter“ in Bichishausen öffnet täglich um 11 Uhr, doch Gabriele Schmack (50) steht schon zuvor an der Theke und schält frisch abgekochte Kartoffeln. Die Bänke sind teilweise schon besetzt. Auf der Wiese lagern Familien und junge Paare auf Picknickdecken am Uf...