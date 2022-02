Ein Kurort in Not. Nach den jüngsten Schlagzeilen über die ins Strudeln geratene Panorama Therme in Beuren drohen der Gemeinde am Albtrauf wohl harte Einschnitte, was das Angebot und die kommunale Infrastruktur betrifft. „Der Kernhaushalt ist voll bestimmt durch die Lage der Panorama-Therme“, ...