Noch wird auf Bundesebene über die Einführung des Neun-Euro-Tickets gestritten, derweil hat die Deutsche Bahn angekündigt, mit dem Verkauf für das bundesweit gültige Bahnticket am Montag, 23. Mai, zu beginnen. Es soll an den rund 5500 Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn und in den über 400 ...