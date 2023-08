Pflatsch. Kopfüber taucht Luis ins Wasser ab – als Erster in der Menschenschlange am Sprungturm. Hinter dem 14-Jährigen stehen seine Freunde noch an, einer nach dem anderen stürzt sich ins kühle Nass. Es ist Freitag, und erstmals seit Wochen ist im Dettinger Freibad wieder richtig etwas los. D...