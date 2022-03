Pokern mit Putin, so lautet einer seiner Vorträge, die er als ehemaliger FDP-Bundeswirtschaftsminister immer wieder hält. Helmut Haussmann ist versierter Beobachter und Experte in Sachen Russland, China und der geopolitischen Großwetterlage. Ein Gespräch mit dem 78-Jährigen über den Krieg in d...