Es muss schön sein, vom Arbeitsplatz aus in den Himmel sehen zu können. Fast täglich in der Natur zu sein und zu spüren, wie die Sonne den Rücken wärmt. Zu erleben, wie das wächst, was man mit eigenen Händen zieht und päppelt. Das denkt der Unbedarfte, wenn er mit den Dettinger Brennern Man...