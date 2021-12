Hausärzte sind gefragt, im ländlichen Raum sowieso. Entsprechend löste die bislang in Grafenberg tätige Medizinerin Dr. Kathrin Schiller eine Schrecksekunde bei allen Beteiligten aus: Die Ärztin wird sich in Böhringen selbstständig machen – ihren Job in der Grafenberger Arztpraxis gibt sie ...