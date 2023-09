Das Landratsamt des Zollernalbkreises lässt „zum Erhalt und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit“ den Straßenbelag der Ortsdurchfahrt von Gauselfingen erneuern (Kreisstraße 7160, Haslebergstraße). Die Arbeiten beginnen am Mittwoch, 4. Oktober, und dauern voraussichtlich bis Anfang Dezember.

Umleitung Gammertingen, Mägerkingen, Stetten

Mit der Erneuerung der bituminösen Deckschicht werden unter anderem Reparaturstellen, Fahrbahnunebenheiten, Setzungen, Risse und Verdrückungen beseitigt. Zudem werden in der Haslebergstraße sowie in der Straße „Im Bergle“ in Teilabschnitten die Wasserleitung erneuert und Kabel und Leerrohre für die Strom- und Breitbandversorgung verlegt, außerdem Bordsteine und Gehwegoberflächen erneuert sowie Schachtabdeckungen und Aufsätze von Einlaufschächten ausgetauscht.

Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung. Die Umleitung ist eingerichtet über Gammertingen, Mägerkingen sowie Stetten unter Holstein.

Und noch eine Vollsperrung

Zusätzlich muss voraussichtlich ab Anfang November, Kalenderwoche 45, wegen Leitungsbauarbeiten und zur Straßenerneuerung die Bundesstraße 32 in Gauselfingen voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über Hausen im Killertal, Bitz und Neufra.

Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf zirka 320000 Euro und werden anteilig vom Zollernalbkreis und der Stadt Burladingen getragen. Das Landratsamt Zollernalbkreis und die Stadt Burladingen bitten Verkehrsteilnehmer und Anlieger für die Behinderungen und Erschwernisse während der Bauzeit um Verständnis.