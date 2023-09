Zu einer starken Verpuffung beim Anfeuern eines Kachelofens im Erdgeschoss des Wohngebäudes in der Brunnenstraße in Bad Imnau nahe der St. Jakobuskirche kam es am Montagabend.

Dabei wurde vermutlich durch Ablagerungen im Kamin oder schlechtem Kaminzug ein Rückstau des Rauches verursacht, welcher s...